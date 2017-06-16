З нагоди Дня медичного працівника у Львові відзначили фахівців спортивної медицини

16 червня у Львівському обласному лікарсько-фізкультурному диспансері відбулися урочисті збори працівників диспансеру та фахівців спортивної медицини Львівщини з нагоди Дня медичного працівника.

Привітати спортивних лікарів та працівників медичної сфери прийшли начальник управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації Юрій Майборода, начальник обласного центру «Інваспорт» Мирослав Николаєв, головний лікар Львівського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру Степна Середа.

Грамотами управління за багаторічну плідну працю з пропаганди спорту і здорового способу життя та з нагоди Дня медичного працівника відзначено лікаря спортивної медицини Львівського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру Олену Шмалей; масажиста Львівського обласного лікарсько – фізкультурного диспансеру Олександра Герасімова; лікаря СДЮШОР з гірськолижного спорту ЛОО ФСТ «Динамо» Миколу Антонюка; головного фтизіатра Західного регіону Міністерства оборони України, підполковника медичної служби Юрія Гдулевича; медичну сестру Львівської школи вищої спортивної майстерності Любов Івах; завідувача медичної частини Львівського училища фізичної культури Зиновія Полянського; лікаря СДЮШОР «Богатир» ЛОО ВФСТ «Колос» Володимира Дребота; лікаря дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів «Галичина» Людмилу Орлову; медичну сестру Львівського державного університету фізичної культури Ольгу Бережанську. А Почесною грамотою департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації нагороджено лікаря з лікувальної фізкультури Львівського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру Світлану Курбатову; а медичний реєстратор диспансеру Ольга Павлишин отримала подяку департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації. Окремі фахівці були також відзначені й грамотами обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру.

На Львівщині у галузі фізичної культури та спорту працюють близько 130 медичних працівників (у тому числі 53 осіб у Львівському обласному лікарсько-фізкультурному диспансері). Завданням працівників спортивної медицини є контроль за станом здоров’я спортсменів, проведення лікувально-профілактичних та реабілітаційно-відновлювальних заходів всім категоріям спортсменів, медичне обслуговування спортивно-масових заходів.