Виконком затвердив виплату одноразової допомоги для 253 бійців АТО

У межах «Програми про захист інтересів учасників антитерористичної операції» за травень-червень 253 учасники АТО отримають одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі 100 тис. грн. Сьогодні виконавчий комітет ухвалив рішення про виділення з міського бюджету на ці потреби 25 300 000 грн.

Додамо, вже 507 бійців АТО отримали одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі 100 тис. грн. у межах «Програми про захист інтересів учасників антитерористичної операції». До кінця року ще 593 учасники АТО отримають такі виплати. Зокрема, перші 100 осіб виплати отримали у грудні 2016 року. У 2017 році таку допомогу отримали 407 бійців: 101 боєць – у січні, 108 – у лютому, 100 – у березні та 98 бійців – у квітні. Відтак, до кінця року ще 593 учасники АТО отримають такі виплати. Адже, згідно з Програмою, у 2017 році одноразова матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань передбачена для 1000 учасників АТО, як і кожного наступного року (до 2020 року).

Нагадаємо, станом на травень 2017 року у Львові на обліку перебуває 4662 учасники АТО, з них 133 інвалідів війни, 36 – бійців добровольців та 154 члени сім’ї загиблого (неповнолітні діти, дружина і батьки загиблого). Загиблих учасників-львів’ян є 54.