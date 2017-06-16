Унаслідок ДТП на Львівщині пасажирка мотоцикла потрапила до лікарні з поламаними ребрами

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 15 червня о 18.25 на автодорозі Київ – Чоп, у селі Гамаліївка Пустомитівського району

Як з’ясували правоохоронці, сталося зіткнення автомобіля «Кіа Піканто» під керуванням 38-річного мешканця міста Яворів та мотоцикла «Хонда», яким керував 40-річний мешканець міста Новояворівськ.

Унаслідок автопригоди пасажирку мотоцикла, 36-річну мешканку Новояворівська, госпіталізовано в травматологічне відділення з діагнозом «переломи сідничних кісток, шостого та сьомого ребер».

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.