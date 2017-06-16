У Жидачівській РДА є вакансія

Жидачівська районна державна адміністрація оголошує конкурс на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу архітектури, містобудування та інфраструктурних проектів Жидачівської районної державної адміністрації.

Про це інформує сайт Жидачівської РДА.

Кваліфікаційні вимоги:

– вища освіта не нижча ступеня молодшого бакалавра або бакалавра;

– без вимог до стажу роботи;

– надається перевага кандидатам на посаду з освітою у сфері містобудування та архітектури.

Для участі у конкурсі слід подати документи:

– копію паспорта громадянина України;
– письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2), до якої додається резюме у довільній формі;
– письмову заяву, в якій кандидат повідомляє, що до нього не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
– копію (копії) документа (документів) про освіту;
посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
– заповнену особову картку встановленого зразка;
– декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Документи необхідно подати за адресою:  81700, Львівська область, м.Жидачів, вул.Шашкевича, 2,  каб. 311 до 17 год 30 хв 10 липня 2017 року.

Контактна особа: Вітак Ірина Ярославівна, тел: (03239) 31-447, e-mail: iruna-1@ukr.net.

Конкурс на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу архітектури, містобудування та інфраструктурних проектів Жидачівської районної державної адміністрації відбудеться 13 липня 2017 року о 11 год. 00 хв. за адресою: Львівська область, м.Жидачів, вул.Шашкевича,2, Жидачівська районна державна адміністрація, ІІІ поверх, зал засідань.

Докладніша інформація – тут.