У Стрию затримали серійного крадія

За вчинення низки кримінальних правопорушень чоловік може позбутися волі на термін до шести років

Працівники Стрийського відділу поліції встановили, що раніше судимий 27-річний місцевий мешканець причетний до скоєння щонайменше восьми крадіжок. Зловмисник «спеціалізувався» на торгових закладах. Так, в одному з магазинів він вкрав два жіночі гаманці, в другому – предмети жіночого одягу, в третьому – кросівки. Викрадені речі чоловік одразу ж збував на ринку.

Як з’ясували під час розслідування, стриянин також викрав інструменти з приміщення новозбудованої каплички, де ще тривали ремонті роботи.

Як повідомили у Стрийському відділі поліції, за фактами крадіжок відкрито кримінальні провадження за ч.3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Статтею передбачене покарання включно до позбавлення волі на строк до шести років.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання зловмисникові запобіжного заходу.