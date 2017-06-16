У Львові нетверезий чоловік спровокував напад бійцівського пса на патрульних

Сьогодні екіпажу Патрульної поліції Львова прийшов виклик про те, що на вул. Стрийська, 74 невідомий чоловік у стані алкогольного сп’яніння сидить на зупинці громадського транспорту на лавці. Прибувши за викликом, патрульні побачили, що громадянин – із собакою бійцівської породи без повідка і намордника. Під час спілкування з поліцейськими чоловік бив собаку, чим розізлив його. Пес почав кидатися на поліцейських.

Відбивши два напади, поліцейські, діючи згідно зі ст.. 46 ч.4 п.1 закону про Національну поліцію, для відбиття нападу, який є загрозою життю чи здоров’ю поліцейського вирішили застосувати зброю та вистрелили у стегно собаки.

Зараз собаці вкололи снодійне і доставляють його в ЛКП «Лев». Його життю нічого не загрожує. На місці працюють слідчі, які встановлять, чи в діях власника собаки були ознаки кримінального правопорушення. Наразі на чоловіка склали два адмінматеріали: за появу в громадському місці в нетверезому стані та за порушення правил утримання собак.