У ЛОДА створили Платформу промислових підприємств області

Платформа сприятиме суб’єктам підприємницької діяльності Львівщини швидко та якісно знаходити контрагентів або ж налагоджувати ринки збуту.

За словами директора департаменту економічної політики облдержадміністрації Романа Филипіва, Платформа промислових підприємств області створена для налагодження внутрішнього ринку Львівщини та формування тісних і надійних економічно-торговельних зв’язків.

Із пропозиціями та зауваженнями до роботи сервісу можна звертатися за тел.: (032) 2999-251 або на електронну адресу: industry.loda@gmail.com.

Ознайомитися з Платформою промислових підприємств області можна за цим посиланням.