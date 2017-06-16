У Краковці митники запобігли незаконному вивезенню з України 70 тис. євро (фото)

Як інформує прес-служба ГУ ДФС у Львівській області, вчора, 15 червня, 35-річний громадянин України, мешканець Тернополя, як водій прямував до Республіки Польщі через пункт пропуску «Краковець» смугою руху «зелений коридор» автомобілем «BMW X5». Цим засвідчив про відсутність будь-яких товарів, що підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню або належать до категорії тих, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження. Рух цією смугою передбачає, зокрема, наявність у кожного громадянина готівки у сумі, що не перевищує еквівалент 10 000 євро (чи еквівалент цієї суми в іншій валюті).

На момент проходження митного контролю громадянин не надавав інспектору митниці належним чином оформленої митної декларації, однак під час усного опитування він заявив про наявність в нього та надав до митного контролю у службовому приміщенні 80 000 євро. У своїх письмових поясненнях громадянин вказав, що переміщував цю валюту в особистих потребах. Також вказав, що не має при собі жодних дозвільних документів на переміщення валютних цінностей.

Отже, громадянин України вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України валютних цінностей у розмірі 70 000 євро, що відповідно до додатку № 10 Постанови Кабінету Міністрів України № 436 від 21.05.2012 р., обмежені до переміщення через митний кордон України та потребують Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (для вивезення за межі України та ввезення в Україну готівкової іноземної валюти), чим порушив встановлений відповідно до Митного кодексу порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю.

З виявленої суми, відповідно до українського законодавства, за протоколом про порушення митних правил затримано70 000 євро.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 471 Митного кодексу України. Валюту вилучено до рішення суду.