У центрі Львова затримали на хабарі працівника Державної виконавчої служби (фото)

Про це інформує Служба безпеки України
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі працівника одного з районних відділів Державної виконавчої служби Львова.
Правоохоронці встановили, що держслужбовець вимагав тисячу доларів США з місцевої мешканки за невжиття заходів з виконавчого провадження, пов’язаного із розглядом питання щодо застави майна.
Оперативники спецслужби затримали чиновника у центрі Львова після отримання всієї суми хабара.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.