У центрі Львова затримали на хабарі працівника Державної виконавчої служби (фото)

Про це інформує Служба безпеки України

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі працівника одного з районних відділів Державної виконавчої служби Львова.

Правоохоронці встановили, що держслужбовець вимагав тисячу доларів США з місцевої мешканки за невжиття заходів з виконавчого провадження, пов’язаного із розглядом питання щодо застави майна.

Оперативники спецслужби затримали чиновника у центрі Львова після отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.