У Бродах вручили нагороду «Мати-героїня» місцевій мешканці

Про це інформує прес-служба Бродівської РДА.

Сьогодні, 16 червня, в Бродівській райдержадміністрації за дорученням голови Львівської обласної державної адміністрації від 12 червня 2017 року № 54/0/6-17, відповідно до Указу Президента України від 13.05.2017 року № 129/2017 відбулось урочисте вручення посвідчення до почесного звання «Мати-героїня» та нагрудного знаку матері Чаплюк Ірині Миколаївні жительці м.Броди.

Голова райдержадміністрації Орест Цигилик вручив почесну відзнаку, квіти та подякував за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей, забезпечення умов для всебічного їх розвитку, побажав здоров’я, любові, терпіння в їх нелегкій праці і вихованні молодого покоління – майбутнього нашої держави.