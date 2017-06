Сьогодні у Львові стартує Stand Up Weekend

Упродовж трьох днів Lviv City Stand Up збере на одному майданчику найкращих стенд ап-коміків Львова, країни та закордону

З нагоди святкування першої річниці клубу Lviv City Stand Up у Львові відбудеться Stand Up Weekend. Він стартує вже сьогодні зі Stand Up Ювілейний.

Уже звикла вечірка Lviv City Stand Up розпочне стенд ап вікенд. З 20:00 до 21:00 у дворику Першого театру відвідувачі зможуть відпочити в компанії Dj Machitas та The Room Wine Bar. О 21:00 на головній сцені театру розпочнеться півторагодинна програма не лише від коміків Львова, а й запрошених гостей (Андрій Колмачевський, Бекір Мамедієв, Макс Вишинський та Саша Крикун). Ведучий вечора – Олександр Чернологов.

Квитки – тут: https://2event.com/uk/events/885843

Завтра, 17 червня – Барбекю і Мачітас. Це святкова колаборація Lviv City Stand Up та Ganok 2.0.

«Приходь круто відпочити в компанії львівських Djs та кращих гастроентузіастів Львова на задньому дворику театру. Упродовж вечора відбудуться розіграші цінних подарунків. Резиденти Lviv City Stand Up і гості клубу (Денис Голишев, Макс Вишинський, Саша Шабаліна та ін.) готують програму в подарунок для відвідувачів вечора. На вас чекає вечірка, стендап та святковий торт. Ведучий вечора – Коля Капішон», – пишуть організатори.

Квитки – тут: https://2event.com/uk/events/885845

18 червня на відвідувачів чекає Сольник Вані Усовіча

«У лаундж зоні на вас чекатиме компанія неймовірних Dj Machitas та The Room Wine Bar. З 20:00 на головній сцені театру розпочнеться стенд ап шоу від наймолодшого коміка проекту “Stand Up” на ТНТ білоруса Вані Усовича. Ведучий вечора – Нікіта Шевчук, який не лише проведе захід, а й виступить з власним стендапом», – зазначають у Lviv City Stand Up.

Квитки – тут: https://2event.com/uk/events/885844.

Також можна придбати абонемент на всі три вечори.