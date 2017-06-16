Громадська організація «Школа Великих українців» запрошує молодь на стажування: юристів, керівників проектів, менеджерів по зв’язках з громадськістю на період від 3 до 6 місяців.

На стажування запрошують молодих людей віком від 16 до 35 років, які вже мають уміння та навики, а також осіб, які бажають їх здобути.

Молоді люди можуть обрати один із запропонованих напрямків і матимуть завдання організувати в ньому роботу. Найкращі спеціалісти братимуть участь у проектах Школи та інших проектах всеукраїнського рівня. Учасники по завершенню отримають сертифікат та можливість працевлаштування.

Перша хвиля стажування розпочнеться 19 червня. Заявку на стажування потрібно подати за електронною адресою s_of_gu@ukr.net. Докладна інформація: (097) 79-93-069.

Заявка на стажування: Zaiavka__na_stazhuvannia_PIP