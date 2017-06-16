Садовий привітав медпрацівників Львова з професійним святом і відзначив їх подяками (прізвища)

Щорічно у третю неділю червня в Україні відзначають День медичного працівника. З цієї нагоди сьогодні, 16 червня, у Львівській обласній філармонії відбулись урочисті збори медичної спільноти. Від громади Львова медичних працівників привітав міський голова Андрій Садовий та вручив їм подяки. Також «Золотим Гербом міста Львова» мер нагородив заступника начальника управління охорони здоров’я Львівської міської ради Наталію Літвінську.

«Для мене велика честь сьогодні вітати всіх вас з цим визначним днем, і навряд чи я зможу краще сказати про медицину, ніж говорять самі медики. Бажаю вам усім здоров’я, щоб ви мали мужність в тих непростих умовах робити роботу, яку ви робите. Бо насправді що хочуть медики? Вони хочуть, щоб все було по-чесному: щоб за цю роботу, яку вони роблять, вони просто отримували гідну заробітну плату, як це є в усіх цивілізованих країнах світу. І я вірю, що так буде. Я вас всіх люблю, бажаю вам багато добра, і в міру своїх можливостей буду робити все можливе, щоб місто завжди допомагало, бо всі ми хочемо бути здоровими», – зазначив у вітальному слові міський голова Львова Андрій Садовий.

За сумлінну працю, високий професіоналізм, вірність професійній клятві й охорону людського життя та з нагоди професійного свята – Дня медичного працівника, міський голова відзначив лікарів подяками. Подяки міського голови отримали:

– Бачун Наталія Костянтинівна – виконувач обов’язків головного лікаря Комунальної 1-ї міської поліклініки;

– Сало Віктор Михайлович – завідувач відділення інтервенційної радіології Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги;

– Сисин Леся Василівна – старша медична сестра домашнього стаціонару Комунальної 2-ї міської поліклініки;

– Іванченко Наталія Олександрівна – лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні;

– Цимбалюк-Волошин Ірина Петрівна – кандидат медичних наук, завідувач гематологічного відділення Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру;

– Чубучна Ірина Іванівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини № 3 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Також за сумлінну працю, вагомий внесок у збереження життя і здоров’я мешканців міста Львова, високий професіоналізм і вірне служіння людям, та з нагоди професійного свята – Дня медичного працівника «Золотим Гербом міста Львова» міський голова нагородив Літвінську Наталію Євгенівну – заступника начальника управління – начальника відділу координації роботи закладів охорони здоров’я управління охорони здоров’я Львівської міської ради.

Нагадаємо, День медичного працівника – професійне свято працівників галузі охорони здоров’я України, яке відзначається щорічно у третю неділю червня. Свято встановлене в Україні «…на підтримку ініціативи працівників установ і закладів охорони здоров’я України…» згідно з Указом Президента України «Про День медичного працівника» від 3 червня 1994 р. № 281/94/