У засуджених Львівської виправної колонії знайшли нарковмісні таблетки, цигарки і спиртне (фото)

Під час раптової перевірки у Львівській виправній колонії №48 виявили численні порушення

Прокуратура Львівської області спільно з підрозділом Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції здійснили раптовий виїзд до Державної установи «Львівська виправна колонія № 48».

Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Незважаючи на неодноразові реагування органів прокуратури області, в установі далі фіксують порушення, пов’язані з нелюдськими умовами тримання засуджених. Зокрема, житлові приміщення установи, в яких перебувають в’язні, штрафні приміщення, де засуджені відбувають дисциплінарні покарання, потребують поточного ремонту, санвузли – капітального із заміною обладнання, яке перебуває в антисанітарному та зношеному стані. У штрафних приміщеннях – неналежне штучне освітлення, у кімнатах для вмивання – волого, брудно, більшість кранів, якими подають воду, – в неробочому стані.

Окрім цього, у вільному перебуванні засуджених виявлено заборонені речі: мобільні телефони та зарядні пристрої до них, колючо-ріжучі предмети, ящики цигарок, не оглянутих на предмет їхнього вмісту, побутової та саморобної техніки і приладдя, які використовували всупереч вимогам законодавства.

Також виявлено препарати (таблетки) з характерними ознаками наркотичних засобів і декілька літрів спиртовмісної речовини. Було проведено особистий прийом засуджених, у підсумку якого встановлено факти неналежного розгляду звернень в’язнів, яких поміщають у штрафні приміщення колонії за порушення режиму тримання.

За підсумками виїзду орган поліції зареєстрував кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України (незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), готують документи реагування.

Наразі у виправній установі триває перевірка додержання прав в’язнів на належне медичне забезпечення, оплату та охорону праці, а також дотримання законодавства про пожежну безпеку, до якої залучені відповідні органи контролю області.