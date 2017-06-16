На території «Верхньодністровських Бескидів» незаконно вирубали 22 дерева

Незаконна зрізка дерев у ДП «Старосамбірське ДГ» завдала державі збитків на суму 110 824 грн.

Держінспектори з охорони навколишнього природного середовища Львівської області провели заходи державного контролю на території Старосамбірського району Львівської області.

У підсумку перевірки поблизу с. Тисовиця у кв. 1 Головецького лісництва ДП «Старосамбірське ЛМГ» виявили незаконну рубку 22 дерев породи ялиця, сосна та смерека. Про це інформує сайт Держекоінспекції у Львівській області.

Окрім цього, біля лісового масиву Головецького лісництва виявили готову лісопродукцію, а саме: 10 хлистів довжиною 16-19 метрів породи сосна, смерека та ялиця. Слід зазначити, що виявлену незаконну рубку проведено на території, що належить до територій природно-заповідного фонду України, а саме Регіонального ландшафтного парку «Верхньодністровські Бескиди».

Розмір шкоди, заподіяної державі, становить 110 824 грн.

Матеріали перевірки скеровано в Старосамбірське ВП Самбірського відділлу поліції ГУ НП у Львівській області та в прокуратуру Львівської області для вжиття заходів відповідного реагування.

Нагадаємо, днями під час перевірки на Дрогобиччині також виявили незаконно зрізані дерева. Унаслідок незаконної вирубки 30 дерев породи дуб звичайний сума збитків, завданих державі становить 852 218,53 грн.