На Сихові львів’янка виявила просто на вулиці свого мертвого 36-річного сина

На місці події працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка

Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Сьогодні, 16 червня, близько 15.30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від львів’янки. Жінка повідомила, що поблизу одного з будинків на проспекті Червоної Калини вона виявила тіло свого 36-річного сина з тілесними ушкодженнями без ознак життя.

На місці події працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

  • Мирослав Костирко

    Може, автору слід влаштувати тест на знання Львова??? Проспект Чорновола і Сихів – це, як кажуть в Одесі, “две большие разницы”.

  • Oksana Mykush

    Ви читати вмієте? Проспект ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ, а не ЧОРНОВОЛА

  • WMF КОТ

    Чукча писатель ,а не читатель.