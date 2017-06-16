На Львівщині відзначають 200-річчя Оссолінеуму

Сьогодні, 16 червня, у Львівській наукові бібліотеці України ім. В. Стефаника відбулося відкриття ювілейної виставки «Оссолінеум: Львівські збірки».

Виставку відкрили у межах відзначення 200-річчя заснування Національного Закладу імені Оссолінських у Львові.

Участь у відкритті взяли віце-прем’єр-міністр Республіки Польща, міністр культури та національної спадщини Республіки Польща Пьотр Глінські, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло, Генеральний Консул Республіки Польща у Львові Рафал Вольскі, директор Центру Східноєвропейських досліджень Варшавського університету Ян Маліцкі, заступник голови Львівської облдержадміністрації Оксана Стоколос-Ворончук, заступник генерального директора Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України Василь Ферштейн.

На виставці представили одразу чотири експозиції: «Оссолініана у стародрукованому фонді відділу рідкісної книги», «Національний заклад імені Оссолінських у Львові: документи відділу рукописів», «Періодику Осолінеуму у фондах відділу періодичних видань ім. Мар’яна та Іванни Коців», «Україніка у графічній колекції колишнього музею Любомирських».

Окрім того, відбулася LXXI Оссолінська зустріч із Першим віце-прем’єр-міністром Республіки Польща, міністром культури і національної спадщини професором Пьотром Глінські.

У зустрічі також узяв участь директор Національного Закладу імені Оссолінських у Вроцлаві д-р Адольф Юзенко.