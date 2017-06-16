На Львівщині опановують вертольоти курсанти Харківського нацуніверситету Повітряних сил (фото)

На Львівщині, в окремій бригаді армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил Україні триває підготовка курсантів Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Майбутні військові пілоти опановують наступний тип вертольотів Мі-8, на яких їм доведеться після випуску із ВВНЗ літати у військових частинах. В університеті курсанти-льотчики вже освоїли пілотування вертольотів Мі-2 та АК1-3, а стажування у бригаді армійської авіації – це наступний крок їхнього навчання. Про це інформує Міноборони України.

Заступник командира бригади з льотної підготовки підполковник Геннадій Голубівський повідомив, що нещодавно курсанти на базі військової частини завершили теоретичну підготовку і приступили до виконання практичних вправ із пілотування вертольотів Мі-8 різних модифікацій, зокрема, й модернізованих Мі-8МСБ-В.

— Підготовкою курсантів авіаційного університету ми займаємося з 2015 року. Звичайно, ця функція не притаманна авіаційній частині й додає навантаження на льотний склад підрозділів, який постійно виконує завдання в районі проведення АТО та у миротворчих місіях у Конго та Ліберії, однак позитив цього процесу вагомий, — розповів досвідчений льотчик підполковник Геннадій Голубівський. — Адже молоді пілоти приходять на стажування в бойову частину, спілкуються зі старшими досвідченими льотчиками, звикають до реального життя авіабригади. Ми вивчаємо їх, бачимо, хто на що здатний. Після навчання в університеті більшість із них потрапить проходити службу саме до нашого колективу. Тож процес становлення молодих офіцерів буде швидшим та більш якісним, — додав підполковник Геннадій Голубівський.

Курсанти виконують прості вправи пілотування на вертольотах, але з кожною льотною зміною завдання для них ускладнюються.