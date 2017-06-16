На Львівщині чоловік узяв у родича автівку і скоїв ДТП

За незаконне заволодіння транспортним засобом він тепер може позбутися волі на строк до п’яти років

У Миколаївське відділення поліція 15 червня звернувся 54-річний львів’янин. Чоловік повідомив, що вночі в одному із сіл району з подвір’я новобудови було викрадено його автомобіль Chevrolet Lacetti. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Як з’ясували правоохоронці, до заволодіння іномаркою причетний 29-річний племінник потерпілого. Автомобілем, який він узяв без відома власника, зловмисник скоїв дорожньо-транспортну пригоду – не впорався з керуванням і з’їхав у кювет.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом. Вчинення цього злочину карають штрафом від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк. Триває досудове розслідування.