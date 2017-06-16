Львівщина цьогоріч найбільше товарів експортувала в Польщу

У січні – квітні 2017 року Львівська область збільшила обсяги продажу товарів за кордон на 19,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомляють у Головному управлінні статистики у Львівській області, у січні – квітні експорт товарів підприємствами Львівської області становив 472,4 млн. доларів США, а це на 19,4% більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

Найбільші обсяги експортованої продукції припали на Польщу (25,4% загальнообласного експорту), Німеччину (12%), Чехію (6,8%), Данію (6,5%).

Серед товарів, які експортувала Львівщина у січні – квітні цього року, переважали електротехнічне обладнання та їх частини (25,5% обсягу експорту області), меблі (11,3%), деревина і вироби з неї (9,4%), зернові культури (7,9%), цукор і кондитерські вироби з нього (6,3%), жири й олії (6,1%).