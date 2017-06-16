Для людей з важкими порушеннями зору провели екскурсію львівськими храмами з аудіодискрипцією

У Львові відбулася перша екскурсія із серії запланованих містом екскурсій з аудіодискрипцією для осіб з важкими порушеннями зору, які тривають в рамках соціально-культурного проекту «Туристичні маршрути для незрячих». Проект реалізовує Львівський обласний осередок ГО «Українська спілка інвалідів – УСІ» спільно з управлінням туризму Львівської міської ради.

Екскурсію «Храми львівського середмістя» провела Галина Назарук – випускниця курсів з аудіодискрипції.

«Аудіодискрипція (тифлокоментар) дають незрячим і слабозорим можливість «побачити» архітектурні пам’ятки, музейні експозиції, туристичні маршрути і навіть динамічні об’єкти – кінофільми та вистави. Ця методика впроваджена в Україні ЛОО ГО «Українська спілка інвалідів – УСІ”» у 2013 році, і відтоді ініціатори інновації широко популяризують аудіодискрипцію як сучасний європейський метод удоступнення навколишнього світу для тих, хто не бачить або має важкі ураження органів зору.

Для виконання усіх запланованих заходів проекту (автобусних екскурсій, оплати послуг студії звукозапису, навчання гідів тощо) організація одержала від управління туризму Львівської міської ради 20 тис грн. Проект триватиме до кінця 2017 року, а в травні організатори підготували 5-х гідів, провівши для них майстер-класи з аудіодискрипції», – розповіла Оксана Потимко.