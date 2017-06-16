Де у Львові цьогоріч торгуватимуть кавунами (адреси)

Виконком затвердив перелік місць торгівлі баштанними культурами

Сьогодні на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради внесли зміни до рішення виконавчого комітету від 13.06.2016 № 433. Зміни стосувалися переліку місць торгівлі баштанними культурами.

Нове рішення передбачає, зокрема, вилучити з назви рішення слова «за 2016 рік». Тож торішній перелік місць сезонної торгівлі баштанними культурами є актуальним і цього року.

Перелік місць сезонної торгівлі баштанними культурами у м. Львові

№№ з/п Адреса Площа (м²) 1 2 3 Залізничний район 1.1 вул. Суботівська, 7 9 1.2 вул. Кульпарківська, 174 9 1.3 вул. Городоцька – вул. Збиральна 9 1.4 вул. Суботівська (кінцева зупинка тролейбуса № 12) – вул. Роксоляни, 24 9 1.5 вул. Є. Патона, 2/2 9 Личаківський район 2.1 вул. Личаківська – вул. Тракт Глинянський 8 2.2 вул. Китайська – вул. Пасічна 8 2.3 вул. Дж. Вашингтона, 5-5-А 8 2.4 вул. Медової Печери – вул. Пасічна 8 2.5 вул. Новознесенська – вул. Ковельська 8 2.6 вул. Пасічна, 96 8 Сихівський район 3.1 просп. Червоної Калини, 40-42 6 3.2 вул. Зелена, 284 6 3.3 вул. А. Кос-Анатольського, 18-22 6 Франківський район 4.1 вул. Наукова, 29-А 6 4.2 вул. Княгині Ольги, 106 6 4.3 вул. Володимира Великого, 26 6 Шевченківський район 5.1 вул. Промислова (кінцева зупинка трамвая № 6) 12 5.2 вул. Гетьмана І. Мазепи – вул. Пилипа Орлика 12 5.3 вул. Гетьмана І. Мазепи, 37 16 5.4 вул. Гетьмана І. Мазепи, 25 (біля дитячої поліклініки) 12 5.5 просп. В. Чорновола, 67-А (біля ринку ТзОВ “Старий лицар“) 12 5.6 вул. Б. Хмельницького (на виїзді з м. Львова) 12 5.7 вул. І. Величковського, 6-8 (між будинками) 12 5.8 вул. Т. Шевченка, 360 (біля ринку фермерського господарства “Ярослава“) 12

Текст рішення можна переглянути тут.