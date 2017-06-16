Де у Львові цьогоріч торгуватимуть кавунами (адреси)

Виконком затвердив перелік місць торгівлі баштанними культурами
Сьогодні на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради внесли зміни до рішення виконавчого комітету від 13.06.2016 № 433. Зміни стосувалися переліку місць торгівлі баштанними культурами.
Нове рішення передбачає, зокрема, вилучити з назви рішення слова «за 2016 рік». Тож торішній перелік місць сезонної торгівлі баштанними культурами є актуальним і цього року.
Перелік місць сезонної торгівлі баштанними культурами у м. Львові
|№№ з/п
|Адреса
|Площа (м²)
|1
|2
|3
|Залізничний район
|1.1
|вул. Суботівська, 7
|9
|1.2
|вул. Кульпарківська, 174
|9
|1.3
|вул. Городоцька – вул. Збиральна
|9
|1.4
|вул. Суботівська (кінцева зупинка
тролейбуса № 12) – вул. Роксоляни, 24
|9
|1.5
|вул. Є. Патона, 2/2
|9
|Личаківський район
|2.1
|вул. Личаківська – вул. Тракт Глинянський
|8
|2.2
|вул. Китайська – вул. Пасічна
|8
|2.3
|вул. Дж. Вашингтона, 5-5-А
|8
|2.4
|вул. Медової Печери – вул. Пасічна
|8
|2.5
|вул. Новознесенська – вул. Ковельська
|8
|2.6
|вул. Пасічна, 96
|8
|Сихівський район
|3.1
|просп. Червоної Калини, 40-42
|6
|3.2
|вул. Зелена, 284
|6
|3.3
|вул. А. Кос-Анатольського, 18-22
|6
|Франківський район
|4.1
|вул. Наукова, 29-А
|6
|4.2
|вул. Княгині Ольги, 106
|6
|4.3
|вул. Володимира Великого, 26
|6
|Шевченківський район
|5.1
|вул. Промислова (кінцева зупинка
трамвая № 6)
|12
|5.2
|вул. Гетьмана І. Мазепи – вул. Пилипа Орлика
|12
|5.3
|вул. Гетьмана І. Мазепи, 37
|16
|5.4
|вул. Гетьмана І. Мазепи, 25 (біля дитячої
поліклініки)
|12
|5.5
|просп. В. Чорновола, 67-А (біля ринку ТзОВ
“Старий лицар“)
|12
|5.6
|вул. Б. Хмельницького (на виїзді з м. Львова)
|12
|5.7
|вул. І. Величковського, 6-8 (між будинками)
|12
|5.8
|вул. Т. Шевченка, 360 (біля ринку фермерського
господарства “Ярослава“)
|12
Текст рішення можна переглянути тут.