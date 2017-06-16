30 дітей учасників АТО зі Львова поїдуть на реабілітацію у Німеччину

30 дітей-сиріт віком 10-14 років зі Львова, батьки яких загинули в АТО, та діти важкопоранених бійців 17 червня поїдуть на відпочинок та психологічну реабілітацію до передмістя Марбургу (Німеччина).

У межах проекту впродовж декількох годин діти матимуть змогу подорожувати Чудо-поїздом по місту Лева, а у Львівському професійному коледжі готельно-туристичного сервісу їх почастують смачним сніданком за сприяння працівників Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у співпраці з благодійним фондом «Міжнародна асоціація підтримки України».

«Цією маленькою екскурсійною програмою хочемо подарувати маленьким гостям нашого міста незабутні враження свята, а меценати та благодійники матимуть змогу проявити чуйність та доброту», – зазначила директор Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Алла Горбач.

Під час проекту передбачено знайомство дітей з однолітками, відвідування родин української діаспори, які гостинно відкривають двері своїх домівок для маленьких українців. Також будуть організовані екскурсії містами Франкфурт та Кобленц, прогулянки на катері по Рейну. Проте головне, що діти зможуть відволіктися та відпочити протягом двох тижнів.

Проект «2 тижні без війни» реалізовується за співпраці Міжнародного благодійного фонду «Міжнародна асоціація підтримки України» та німецько-українського товариства МАРБУРГ ОБОЗ+.

Довідка. Благодійний фонд «Міжнародна Асоціація Підтримки України» є доброчинною волонтерською організацією, що з 2014 року здійснює гуманітарні місії, спрямовані на допомогу українцям. Зокрема, її представники в Німеччині, Франції, Австрії, Словаччині та Україні безкоштовно організовують вкрай необхідне лікування, протезування/репротезування, реабілітацію для інвалідів, які отримали поранення, контузії, каліцтво як під час Революції Гідності, так і в зоні проведення АТО. Окрім того, Фонд особливо опікується дітьми з родин загиблих та постраждалих воїнів у зоні АТО.