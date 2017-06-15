Завтра у Львові стартує арт-проект «Квіти у чоботях»

В п’ятницю у Львові розпочинається щорічний арт-проект «Квіти в чоботях». В межах проекту львів’яни висаджують оригінальні квіткові композиції у найрізноманітніше взуття та отримують за це подарунки.

Мистецький конкурс організовують за підтримки Kumpel’ Group та Cafe1, інформує прес-служба ЛМР.

Виставка «Квіти у чоботях» традиційно проходитиме на терасі винотеки Cafe1 (пл. Катедральна, 5) та триватиме до кінця літа. Проголосувати за роботу, яка сподобалася найбільше, можна у мережі Facebook, вподобавши фото з мистецькою композицією. За підсумками голосування переможець конкурсу отримає цінний подарунок від мережі Kumpel’ Group, а усі учасники виставки – комплімент від закладу Cafe1.

«Вже шостий рік поспіль львівські модники та модниці не ховають своє взуття глибоко у шафи, а віддають його мистецтву та квітам, створюючи оригінальні творчі витвори. Взяти участь у творчому конкурсі може кожен охочий. Необхідно лише знайти старенький чобіток або черевик, посадити в нього квітку та принести в винотеку Cafe1», – кажуть у прес-службі Kumpel’ Group.

Умови проведення арт-конкурсу:

1. Учасники власноруч створюють квіткові композиції у взутті, приносять у винотеку Cafe1 та реєструються для участі.

2. Прийом мистецьких робіт стартує з 16 червня та триває до 31 серпня включно.

3. На початку вересня на терасі винотеки Cafe1, під час «Рожевої вечірки», буде оголошено та нагороджено переможця арт-конкурсу.

У мережі Facebook фото кожної роботи буде розміщено в спеціальний альбом на сторінці Cafe1. Голосом за певну конкурсну роботу вважається кожне вподобання (like) під фотографією.