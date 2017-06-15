«За травень ми прилаштували 54 тварини», – директор ЛКП «Лев» О.Кошак

«Літо – не найкраща пора для прилаштування тварин, тому активно процедури «всиновлення» не відбуваються. Але, якщо порівнювати з минулими роками, то раніше ми прилаштовували в середньому 2 тваринки в тиждень, а зараз – 8. До речі, собачок прилаштовують частіше.

За травень ми прилаштували 54 тваринки, тому можемо сказати, що є суттєве підвищення активності осіб, які хочуть взяти собі собак чи котів, і які взагалі знають про відкриття нашого Центру адопції безпритульних тварин», – зазначила директор ЛКП «Лев» Оксана Кошак.

Нагадаємо, що Центр адопції безпритульних тварин відкрили 6 червня 2017 року. Центр працює на базі ЛКП «Лев» у Львові на вул. Промисловій, 56 поряд з Першою комунальною ветеринарною клінікою, ветеринарно-стерилізаційним центром для безпритульних тварин та грумінг-салоном. Роботи над облаштуванням центру тривали з осені 2016 року. Їхня вартість – 1,2 млн грн. Будівництво профінансоване з бюджету розвитку Львова.

Детальніше про роботу Центру адопції та тварин, які є у базі, можна побачити на сайті.