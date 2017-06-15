У Пустомитівському районі бус в’їхав у бетоновоз

Внаслідок ДТП госпіталізовано водія та пасажира мікроавтобуса.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 14 червня о 20.10 на автодорозі Львів – Шегині у Пустомитівському районі.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Крафтер», 23-річний мешканець одного з сіл Радехівського району, не обрав безпечної дистанції та в’їхав в автомобіль «МАН» (бетоновоз) під керуванням 43-річного львів’янина.

Внаслідок автопригоди водія «Фольксвагена» госпіталізовано в нейрохірургічне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійні рани лобної ділянки та лівого колінного суглобу». Пасажира мікроавтобуса, 39-річного жителя Радехівського району, з діагнозом «перелом правої ліктевої кістки, забійні садна лобної ділянки» госпіталізовано в травматологічне відділення.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.