У перинатальному центрі розпочали реконструкцію мереж водопостачання та водовідведення

«Нам передали на баланс будівлю і обладнання насосної станції, яке перебуває у неналежному стані, морально й технічно застаріло й гостро потребує заміни та реконструкції. Насоси експлуатуються понад 35 років, споживають багато електроенергії й часто виходять з ладу. Відтак місто прийняло рішення капітально відремонтувати цей об’єкт», – повідомив директор ЛМКП «Львівводоканал» Валентин Вольський.

У даний час розпочалися проектні роботи, які передбачатимуть ремонт будівлі, повну заміну мереж та обладнання, електричної частини, опалення та вентиляції, облаштування санітарної захисної смуги, автоматизацію технологічних процесів та благоустрій території. На станції планують встановити сучасне енергоощадне обладнання, яке забезпечить гарантованим стабільним водопостачанням споживачів перинатального центру, інформує прес-служба ЛМР.