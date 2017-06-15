У Новояворівську чоловік накинувся на робітників, що ремонтували дорогу (фото)

Сьогодні, 15 червня, в місті Новояворівськ близько 10.30 трапився інцидент з працівниками, що ремонтували дорогу, та одним із мешканців міста. Про це інформує сайт yavoriv-info.com.ua.

Очевидці події розповідають, що чоловік, який їхав за кермом машини, поспішав і не знав, як проїхати частину дороги, де триває ремонт, на центральній дорозі міста. Він накинувся на працівників ремонтних робіт, кажучи, що йому нема як проїхати і вони дуже заважають. На місце конфлікту викликали поліцію.

Коли приїхали правоохоронні органи, чоловік почав тікати, залишивши машину на місці.

Як стало відомо, чоловіка, затримали біля Новояворівського ДНЗ №5. Коли поліцейські привели його до машини, порушник почав чинити опір, відтак правоохоронці змушені були використати газовий балончик. Чоловіка було затримано.