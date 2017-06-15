У Національному музеї у Львові запрацює літній дитячий табір

Ліквідувати в дітей боязнь музею як чогось консервативного і нудного, де постійно осмикують «того не чіпай і цього не рухай», кілька років тому поклав собі за мету Національний музей у Львові. І почав організовувати 2-3 рази на рік на час канікул спеціальний дитячий табір у музеї. Черговий – цього разу літній табір – відбудеться від 16 по 23 червня.

Розпочнуться табірні заняття з тематичної екскурсії «Що таке музей?» та з інтерактивної гри «Я – музейник», під час якої кожен з учасників, що вписується у вік від 7 до 13 років, зможе відчути себе у шкірі музейного працівника та створити власний проект виставки та презентації. А під час тижня в музеї діти довідаються усі таємниці « Ікони Унівської Богородиці», познайомляться з портретами відомих людей XVII-XIX століття з музейної збірки, почують історії цих людей, дізнаються про подвиги святих воїнів і як ці подвиги відображені в історії українського іконопису, відшукають власних небесних покровителів у іконописних пам’ятках та за допомогою здобутих знань та уяви створити їхній портрет самотужки. Зрештою, багато що матимуть можливість створити самостійно. Тобто буде справді цікаво.

Як розповіла «Львівській газеті» куратор літнього табору Марія Кузьміна, ініціативу таких таборів музей втілює уже років зо п’ять, щоразу змінюючи « табірну» програму. Цікаво, що на цьогорічному ІІІ Освітньому фестивалі «Арсенал ідей» у Києві ініціатива дитячих таборів у Національному музеї у Львові викликала велике зацікавлення і успіх.

«Нічого дивного, адже за допомогою цікавих розповідей, інтерактивних ігор та майстер-класів, – каже Марія Кузьміна, – дітлахи не просто призвичаюються до музею – їм стає цікаво. Людська цікавість – рушій всього. Сьогодні відкривши для себе музей з цілком іншого боку, в майбутньому такі діти вже будуть іншими – у розумінні культури й у ставленні до надбань. Здобуті сьогодні враження та знання ще обов’язково дадуть про себе знати».

Сторінка події у фейсбук: Літні канікули в НМЛ – 2017.