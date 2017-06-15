У МЗС повідомили, коли вирішиться питання про скасування роумінгу з ЄС

Конкретні ідеї щодо скасування плати за роумінг за користування послугами мобільного зв’язку українців у країнах Євросоюзу та громадян ЄС в Україні мають бути вироблені до саміту Східного партнерства, який пройде у листопаді у Брюсселі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час спільного брифінгу з міністрами закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом та Литовської Республіки Лінасом Лінкявічусом.

“Це насправді Україна в рамках Східного партнерства порушила перший раз питання про відміну роумінгу. І спочатку у це питання ніхто не вірив. А зараз воно серйозно обговорюється. І я дуже сподіваюся, що до саміту Східного партнерства ми прийдемо вже з конкретними ідеями щодо цього”, – сказав він.

Нагадаємо, у Євросоюзі 15 червня остаточно скасували плату за роумінг мобільного зв’язку у 28 країнах-членах спільноти. Скасування плати за роумінг є кроком до утворення єдиного цифрового ринку ЄС.

Нині Україна і ЄС ведуть переговори про скасування плати за роумінг за користування послугами мобільного зв’язку українців у країнах Євросоюзу та громадян ЄС в Україні. Це має стати одним із пріоритетів економічного секторального співробітництва між сторонами.

11 червня набула чинності візова лібералізація для громадян України при короткотермінових подорожах українських громадян до країн ЄС і «шенгену».