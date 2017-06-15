У Львові вийшов під заставу директор фірми, що займається вивезенням сміття

Директор фірми “Аве-Львів” Юрій Грибан сплатив визначену судом заставу і звільнений з-під варти. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Львівської області.

“Директор “Аве-Львів” вніс суму застави в 480 тисяч грн і був звільнений з-під варти 14 червня”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Грибана взяли під варту 14 червня за рішенням Галицького районного суду Львова з альтернативою внесення застави в розмірі 480 тисяч грн. У прокуратурі його підозрюють в тому, що він заволодів 600 тисячами грн з міського бюджету Львова, а також у замаху на заволодіння понад 9 млн грн, призначених міськрадою на вивезення та захоронення твердих побутових відходів.