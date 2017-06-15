У Львові в будинку виявили тіла пенсіонерки та її повішаного сина

Відкрито кримінальне провадження, призначено низку експертиз

У Залізничний відділ поліції 14 червня о 17.30 надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги про те, що, прибувши на виклик у приватний будинок по вулиці Гайовської у Львові, він виявив тіло літньої жінки без ознак життя зі слідами насильницької смерті.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як з’ясували правоохоронці, загибла – 81-річна львів’янка, яка мешкала у цьому будинку. Також попередньо встановлено, що тілесних ушкоджень пенсіонерці міг завдати її 46-річний син, тіло якого правоохоронці виявили повішаним на горищі літньої кухні. Ймовірно, чоловік скоїв самогубство.

Призначено низку експертиз, у тому числі й судово-медичну, під час якої встановлять причини смерті загиблих. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Триває досудове розслідування.