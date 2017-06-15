У Львові мотоцикліст травмував 5-річного хлопчика з Київщини

У 5-річного мешканця Київської області медики діагностували закриту черепно-мозкова травму, струс головного мозку, забійні садна обличчя

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 14 червня близько опівночі на вулиці Театральній у Львові, – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як з’ясували правоохоронці, водій мотоцикла «Сузукі», 24-річний львів’янин, наїхав на пішохода, 5-річного хлопчика з Київської області.

Внаслідок наїзду дитина отримала тілесні ушкодження. У хлопчика закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійні садна обличчя.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.