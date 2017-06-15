Спортсменів «Інваспорту» Львівщини відзначили стипендіями (прізвища)

Найкращих спортсменів з інвалідністю Львівщини відзначили стипендіями канадського Фонду імені Володимира Кузя за підсумками спортивного сезону 2016 року

З поміж дев’яти номінантів були оголошені кращі представники «Інваспорту» Львівщини у трьох категоріях. Серед них:

– чемпіон світу з шашок-100 серед спортсменів з порушеннями зору Іван Фідик (м.Дрогобич) – у номінації «Кращий спортсмен з інвалідністю 2016 року»;

– призер чемпіонату України 2016 року з лижних перегонів серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату Василь Кравчук (с. Тухолька Сколівського району) – у номінації «Спортсмен з інвалідністю – відкриття 2016 року»;

– титулований паралімпієць Львівщини, представник стрільби з луку на візку Богдан Носевич (м. Львів) – у номінації «За відданість параолімпійському спорту».

Нагородження відбулося за ініціативи Львівського регіонального центру «Інваспорт» та управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації.

Розпорядниця Фонду імені Володимира Кузя Віра Маначій та почесні гості церемонії вручили спортсменам відзнаки та грошові премії.

Участь у церемонії взяли начальник управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації Юрій Майборода, член ради Національного комітету спорту інвалідів України Ярослав Грибальський, начальник Львівського регіонального центру «Інваспорт» Мирослав Николаєв, начальник управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Антон Нікулін, почесний ректор Львівського державного університету фізичної культури Мирослав Герцик, провідні спортсмени та тренери Львівського регіонального центру «Інваспорт», дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів «Галичина» та інші.

Довідка. Володимир Кузь (1913-1993р.р,) – громадський та спортивний діяч української діаспори Канади. Опинившись на чужих землях він ніколи не забував про свою Батьківщину. Завжди підтримуваві пропагував українську культуру. Окрім цього, він викладав історію України, займався рідною мовою і завжди намагався допомогти землякам. Разом з Вірою Маланчій переклав з англійської на українську мову книгу Юрія Купченка «Вершник з України».

Після смерті заповів використати нагромаджені ним кошти для створення фонду на суспільні потреби для української молоді. Його волю у 1997 році реалізували громадяни Канади українського походження Віра Маланчій – племінниця та похресниця В.Кузя та Богдан Колос – його учень і товариш.

Щороку Фонд Володимира Кузя визначає в різних осередках України стипендіатів за успіхи в навчанні, спорті, високий рівень національної свідомості та активну громадську позицію.