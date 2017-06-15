Садовий розповів, чого він очікує від Гройсмана

Мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Фейсбуці розповів, чого він очікує від прем’єр-міністра та інших державних керівників у ситуації зі сміттям у Львові.

Садовий зазначив, що «оскільки прем’єр-міністр Volodymyr Groysman вирішив не відповідати на офіційні листи щодо екологічної загрози у Львові, а давати поради у Фейсбуці», то він вирішив скористатися цим каналом для спілкування з головою уряду.

У своєму пості мер Львова нагадав, що суд заборонив використання Грибовицького полігону, який був єдиним полігоном, що обслуговував Львів і чотири навколишні райони області.

«Зробивши це, державні органи влади не запропонували місту альтернативний полігон. Будь-які наші спроби налагодити тимчасове вивезення ТПВ на інші полігони наштовхуються на системний та організований опір», – додав Садовий і по пунктах виклав, чого очікує від державних очільників:

Припинити створення штучних перешкод для вивезення ТПВ зі Львова на альтернативні полігони (кримінальні справи, погрози та негайні масові перевірки навіть власників приватних полігонів, які погоджувались працювати зі Львовом.) В офіційних відповідях ми отримуємо відмови від прийому будь-якої, навіть найменшої, кількості ТПВ. Це вже сотні таких відповідей. В неофіційних нам прямо кажуть: “Заборонили”. Власник полігону в Покровську взагалі публічно заявив про погрози сім’ї. Якась реакція поліції після цього була?! Дати команду голові ЛОДА припинити блокування сортувально-брикетувальної лінії в індустріальній зоні “Рясне-2” за допомогою контрольованої ним “громадськості”. Запуск лінії дозволить зменшити об’єм сміття зі Львова у 6 (!) разів. Ви пишаєтесь тим, що у Вінниці біля полігону є сортувальна лінія? У нас запуск пресувальної лінії (при чому значно сучаснішої) блокують. За чиєю вказівкою – мені невідомо. Я не керую ані СБУ, ані поліцією. Пришвидшити процес виділення кредиту Європейського інвестиційного банку для проекту комплексного вирішення проблеми ТПВ у Львові. Перша угода між Кабміном та ЄІБ була підписана майже 2 (!) роки тому, задовго до підпалу на Грибовицькому полігоні, а згодом надовго застрягла в міністерських коридорах. Львів був одним з ініціаторів цієї угоди, до якої зрештою долучились багато інших українських міст. Коли сталась біда ми розраховували, що традиційа українська бюрократія принаймні цього разу працюватиме оперативно, враховуючи надзвичайну ситуацію. Виділити реальну ділянку в межах області для нового сміттєпереробного комплексу. Ваша попередня і єдина на сьогодні пропозиція – територія колишнього заводу “Яворівська сірка” – була забракована експертною комісією на чолі з академіком Юхновським та місцевими органами самоврядування. Місто Львів 26 (!) років звертається з таким проханням до обласної державної влади. Я не маю повноважень розпоряджатись землями поза межами Львова! Коли мені говорять про міфічних інвесторів, які щось там хотіли збудувати для Львова, то я питаю – де вони це мали збудувати? І в якому іншому українському місті вони щось таке збудували? Припинити слухати ваших політичних радників, які вам щось там кажуть про “рейтинги Садового”. В цій ситуації не переможе ніхто! Ви граєтесь життям і здоров’ям реальних людей а не стовпчиками в діаграмах рейтингів. Керована вами система має достатньо інструментів боротьби зі мною і ви це вже активно використовуєте. Не рухайте людей! Припинити кримінальні справи щодо голандських інвесторів. Мова йде про відому компанію CTP, яка має намір збудувати сучасний індустріальний парк у “Рясне-2”. Справа не має прямого стосунку до теми ТПВ, але ця ганебна ситуація це прямий сигнал всім іноземним інвесторам – в Україні і далі прокурори визначають, кому можна працювати і заробляти а кому ні.

Я не відкидаю свою вину. Вона полягає в тому, що я виставляв інші пріоритети. У 2006 році я прийшов в місто, в якому не було води, нормального теплопостачання, доріг, транспорту і тд. Це були мої пріоритети, цього хотіли львів’яни і підтверджували це на виборах 2006, 2010 і 2015 років.

«Я готовий нести відповідальність за визначення саме таких пріоритетів. Ви все ще маєте можливість не довести до невідворотних наслідків свою помилкову стратегію – нищення уявних конкурентів через нищення міста та його мешканців», – резюмував мер Львова.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман , коментуючи перспективу втручання центральної влади у розв’язання ситуації зі сміттям у Львові, з-поміж іншого закликав припинити спекуляції на тему сміття. «Не треба шукати крайніх. Візьміть й зробіть», – сказав він Садовому.

Сьогодні ж прем’єр-міністр на своїй сторінці у Facebook виклав власне бачення проблеми вирішення сміття у Львові.