Садовий розповів, чого він очікує від Гройсмана

Мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Фейсбуці розповів, чого він очікує від прем’єр-міністра та інших державних керівників у ситуації зі сміттям у Львові.
Садовий зазначив, що «оскільки прем’єр-міністр Volodymyr Groysman вирішив не відповідати на офіційні листи щодо екологічної загрози у Львові, а давати поради у Фейсбуці», то він вирішив скористатися цим каналом для спілкування з головою уряду.
У своєму пості мер Львова нагадав, що суд заборонив використання Грибовицького полігону, який був єдиним полігоном, що обслуговував Львів і чотири навколишні райони області.
«Зробивши це, державні органи влади не запропонували місту альтернативний полігон. Будь-які наші спроби налагодити тимчасове вивезення ТПВ на інші полігони наштовхуються на системний та організований опір», – додав Садовий і по пунктах виклав, чого очікує від державних очільників:
- Припинити створення штучних перешкод для вивезення ТПВ зі Львова на альтернативні полігони (кримінальні справи, погрози та негайні масові перевірки навіть власників приватних полігонів, які погоджувались працювати зі Львовом.) В офіційних відповідях ми отримуємо відмови від прийому будь-якої, навіть найменшої, кількості ТПВ. Це вже сотні таких відповідей. В неофіційних нам прямо кажуть: “Заборонили”. Власник полігону в Покровську взагалі публічно заявив про погрози сім’ї. Якась реакція поліції після цього була?!
- Дати команду голові ЛОДА припинити блокування сортувально-брикетувальної лінії в індустріальній зоні “Рясне-2” за допомогою контрольованої ним “громадськості”. Запуск лінії дозволить зменшити об’єм сміття зі Львова у 6 (!) разів. Ви пишаєтесь тим, що у Вінниці біля полігону є сортувальна лінія? У нас запуск пресувальної лінії (при чому значно сучаснішої) блокують. За чиєю вказівкою – мені невідомо. Я не керую ані СБУ, ані поліцією.
- Пришвидшити процес виділення кредиту Європейського інвестиційного банку для проекту комплексного вирішення проблеми ТПВ у Львові. Перша угода між Кабміном та ЄІБ була підписана майже 2 (!) роки тому, задовго до підпалу на Грибовицькому полігоні, а згодом надовго застрягла в міністерських коридорах. Львів був одним з ініціаторів цієї угоди, до якої зрештою долучились багато інших українських міст. Коли сталась біда ми розраховували, що традиційа українська бюрократія принаймні цього разу працюватиме оперативно, враховуючи надзвичайну ситуацію.
- Виділити реальну ділянку в межах області для нового сміттєпереробного комплексу. Ваша попередня і єдина на сьогодні пропозиція – територія колишнього заводу “Яворівська сірка” – була забракована експертною комісією на чолі з академіком Юхновським та місцевими органами самоврядування. Місто Львів 26 (!) років звертається з таким проханням до обласної державної влади. Я не маю повноважень розпоряджатись землями поза межами Львова! Коли мені говорять про міфічних інвесторів, які щось там хотіли збудувати для Львова, то я питаю – де вони це мали збудувати? І в якому іншому українському місті вони щось таке збудували?
- Припинити слухати ваших політичних радників, які вам щось там кажуть про “рейтинги Садового”. В цій ситуації не переможе ніхто! Ви граєтесь життям і здоров’ям реальних людей а не стовпчиками в діаграмах рейтингів. Керована вами система має достатньо інструментів боротьби зі мною і ви це вже активно використовуєте. Не рухайте людей!
- Припинити кримінальні справи щодо голандських інвесторів. Мова йде про відому компанію CTP, яка має намір збудувати сучасний індустріальний парк у “Рясне-2”. Справа не має прямого стосунку до теми ТПВ, але ця ганебна ситуація це прямий сигнал всім іноземним інвесторам – в Україні і далі прокурори визначають, кому можна працювати і заробляти а кому ні.
Я не відкидаю свою вину. Вона полягає в тому, що я виставляв інші пріоритети. У 2006 році я прийшов в місто, в якому не було води, нормального теплопостачання, доріг, транспорту і тд. Це були мої пріоритети, цього хотіли львів’яни і підтверджували це на виборах 2006, 2010 і 2015 років.
«Я готовий нести відповідальність за визначення саме таких пріоритетів. Ви все ще маєте можливість не довести до невідворотних наслідків свою помилкову стратегію – нищення уявних конкурентів через нищення міста та його мешканців», – резюмував мер Львова.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман , коментуючи перспективу втручання центральної влади у розв’язання ситуації зі сміттям у Львові, з-поміж іншого закликав припинити спекуляції на тему сміття. «Не треба шукати крайніх. Візьміть й зробіть», – сказав він Садовому.
Сьогодні ж прем’єр-міністр на своїй сторінці у Facebook виклав власне бачення проблеми вирішення сміття у Львові.