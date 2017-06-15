«Проведено роботи з благоустрою на території церкви Введення в храм Пресвятої Богородиці та на території скверу, що поблизу. Встановлено лавочки, облаштовано громадський простір.

На території влаштовано освітлення, у сквері встановлено 14 опор, біля церкви – 5, ще 2 опори перенесено у інше місце, за проханням отця. Роботи виконувало ЛКП «Львівсвітло», – зазначила директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Ірина Маруняк, інформує прес-служба ЛМР.