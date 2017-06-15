Прикордонники розповіли, скільки українців відвідали Польщу по безвізу

Про це повідомила речник Прикордонної служби Польщі Агнешка Голіас.

Зокрема, 11 червня, у перший день функціонування безвізу, українсько-польський кордон по безвізу перетнуло 2725 осіб, 12 червня — 2531 особа. Водночас, найбільше осіб по безвізу, за її словами, перетнуло спільний кордон 13 червня — 2987 осіб.

Зазначимо, 11 червня набула чинності візова лібералізація для громадян України при короткотермінових подорожах українських громадян до країн ЄС і «шенгену».

Після цього паспорт України в глобальному рейтингу впливовості піднявся з 46 на 30 місце.