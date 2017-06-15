Прикордонники розповіли, скільки українців відвідали Польщу по безвізу

За перші три дні безвізового режиму Польщу за біометричними паспортами без віз відвідало понад вісім тисяч українців.

Про це повідомила речник Прикордонної служби Польщі Агнешка Голіас.

Зокрема, 11 червня, у перший день функціонування безвізу, українсько-польський кордон по безвізу перетнуло 2725 осіб, 12 червня — 2531 особа. Водночас, найбільше осіб по безвізу, за її словами, перетнуло спільний кордон 13 червня — 2987 осіб.

Зазначимо, 11 червня набула чинності візова лібералізація для громадян України при короткотермінових подорожах українських громадян до країн ЄС і «шенгену».

Після цього паспорт України в глобальному рейтингу впливовості піднявся з 46 на 30 місце.

Укрінформ