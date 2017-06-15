На вихідних відбудеться щорічний фестиваль українських виробників «Гармидер»

У Львові, 17-18 червня, у парку Горіховий гай, поруч з Lviv Film Center, відбудеться щорічний фестиваль українських виробників «Гармидер».

Гармидер – це фестиваль українських виробників, створений з метою популяризувати соціальне підприємництво та товари вітчизняного виробництва, інформує прес-служба ЛМР.

Цього року, окрім відомих українських виробників одягу, взуття, аксесуарів, шкіряних виробів, іграшок, посуду, програма буде насичена безліччю майстер-класів для дітей та дорослих, також буде облаштована велозона. Традиційно в неділю функціонуватиме зона для собак.

На фестивалі можна буде поласувати домашніми бургерами, найрізноманітнішими горішками, сирами, чізкейками, макарунами, морозивом, лимонадами та іншими солодощами.