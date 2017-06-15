На Львівщині планує відкрити деревообробне підприємство швейцарська фірма

Будівельна компанія «Tehnica Schweiz Impex» із Швейцарії планує відкрити на Львівщині підприємство з обробки деревини за технологією, яка в області ще не представлена. Про це стало відомо під час зустрічі голови Львівської ОДА Олега Синютки з директором і засновником «Tehnica Sсhweiz Impex» Сімоном Краттігером.

Як повідомив іноземний гість, майбутнє підприємство займатиметься виготовленням конструкцій зі зрощеного клеєного бруса, який використовують для спорудження різноманітних будівель: відпочинково-розважальних закладів (готелів, спа-центрів, спортзалів, басейнів, торгових центрів, ресторанів і т.д.), будівель для сільського господарства, великих залів для зібрань, будинків приватного типу тощо.

Окрім того, директор компанії розповів про проект впровадження лінії із виготовлення дерев’яних кількашарових плит X-LAM для спорудження багатоповерхових будинків.

Олег Синютка запевнив Сімона Краттігера, що Львівщина – комфортний регіон для інвестування. «Ми зацікавлені, щоб ви розвинули виробництво в нашій області. Усі, хто починає сьогодні працювати в галузі деревообробки, стають успішними», – зазначив голова Львівської ОДА.

Варто зазначити, що «Tehnica Schweiz Impex» успішно співпрацює з фірмами «Скіфи» (м. Кам’янка-Бузька) та «Добробут» (м. Сколе). Основною метою співпраці з українськими підприємствами є імпорт не сировини, а певних напівфабрикатів чи готової продукції.