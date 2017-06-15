На Львівщині міжнародним музичним марафоном вшанують пам’ять Василя Сліпака

Марафон «W LIVE. Тихі дні любові і миру» відбуватиметься у Львові з 29 червня до 1 липня і буде присвячений пам’яті українського оперного співака Василя Сліпака, який загинув в зоні АТО влітку 2016 року.

Музичні події відбуватимуться протягом 3-х днів на різних локаціях Львова і поєднають у собі оперну, фортепіанну і хорову музику, інформує прес-служба ЛОДА.

З детальнішою програмоою заходів можна ознайомитися тут.

Довідково:

Василь Сліпак – український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій на Сході України.Кавалер ордена «За мужність» І ст., Герой України, кавалер ордена «Золота Зірка».