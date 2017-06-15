Мешканців шести міст Львівщини просять проінспектувати сигнал сирен

Наступної середи, 21 червня, на Львівщині увімкнуть сирени

З метою перевірки рівня готовності технічного стану територіальної системи централізованого оповіщення 21 червня в період з 14:50 до 15:00 департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації проводитиме навчальне оповіщення населення Львова та області за сигналами цивільного захисту. Відтак увімкнуть електросирени.

Звучання електросирен означає сигнал цивільного захисту «Увага всім!». Почувши його, негайно увімкніть гучномовці дротового радіомовлення, налаштуйте ефірні радіоприймачі в УКХ та FM-діапазоні на хвилю «Першого каналу Українського радіо», «Львівського радіо» й «Українського радіо «Культура», а телеприймачі переключіть на канал «Першій національний» Національної телекомпанії України або «12-й канал» обласного телебачення і прослухайте подальше повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Повідомлення цивільного захисту передають протягом 5 хвилин після подачі звукового сигналу «Увага всім!».

У зв’язку з тим, що мета увімкнення технічних засобів оповіщення – навчальна, практичних заходів не відпрацьовуватимуть.

Для визначення рівня озвучення звуковими сигналами території Львова, Стрия, Дрогобича, Самбора, Трускавця та Червонограда проведуть електронне опитування мешканців міст: достатньо перейти на опитування за цим посиланням і відповісти на декілька нескладних запитань.

Доступ за посиланням для опитування буде актуальним у період з 15:00 21 червня до 24:00 22 червня.

Опитування проводять, щоб оцінити рівень готовності технічного стану територіальної системи централізованого оповіщення. Мешканців зазначених міст області просять долучитися до перевірки.