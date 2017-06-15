Листя та траву в Парку культури перероблятимуть хробачки (фото)

У Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького встановили перший у Львові компостер у громадському місці

Йдеться про контейнер для переробки побутових відходів. Його розмістили на території Урбан-саду.

«Його призначення – переробляти листя, траву парку, і, можливо, згодом побутові відходи мешканців дев’ятиповерхового будинку, який є поруч. Основна вимога – у жодному разі туди не можна кидати пакети», – розповіла «Львівській газеті» координаторка проекту, представниця громадської спілки «Пермакультура в Україні» Тетяна Чучко.

За її словами, принцип роботи компостера дуже простий – відходи всередині контейнера перероблятимуться за допомогою мікроорганізмів і хробачків. У підсумку мають утворюватися компост або біогумус – якісне добриво, яке використовуватимуть для вирощування квітів та рослин в Урбан-саді та Парку культури. Його утворення займатиме приблизно два місяці.

«Це дерев’яний ящик, зроблений з полетів. Місткість нашого компостера – майже три куби, складається він з двох секцій. Наповнюватимуть його поступово, і після того, як хробачки та мікроорганізми зроблять своє діло в одній секції, братимуться за відходи в іншій», – пояснила Тетяна Чучко.