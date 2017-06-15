“Карпати” отримали трансферний бан і позбулися шести очок

Рішенням ФІФА з “Карпат” знято шість очок, а також клуб отримав заборону на реєстрацію нових футболістів.

“Карпати” отримали покарання через невиплату боргу своєму колишньому футболістові Володимиру Гудимі.

Загальна сума боргу “Карпат” дорівнює майже 74 тисячам доларів.

Про те, що львівському клубу загрожує трансферний бан, адвокат футболіста Андрій Руденко заявляв ще в середині травня.

Скільки часу триватиме заборона “Карпат” на реєстрацію нових футболістів, поки що залишається невідомим, інформує Sport Arena.

Після зняття шести очок в активі “Левів” стало 24 очки, але це ніяк не вплинуло на їх турнірній положення.

“Карпати” залишилися на четвертому місці другої шістки УПЛ, випереджаючи Дніпро і Волинь.