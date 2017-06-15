Гройсман виклав своє бачення вирішення проблеми зі сміттям у Львові

Про це прем’єр-міністр написав на своїй сторінці у Facebook

«Хочу пояснити, в чому полягає, на мій погляд, вирішення сміттєвої проблеми для Львова. Все просто. Треба розпочати робити новий полігон, і це вимагає лише декілька місяців. Земельна ділянка Львову відводилась уже двічі. Кошти у Львова завдяки децентралізації є – тільки біля 0,25 млрд грн лежить на депозиті. За ці гроші можна золотий полігон зробити! Паралельно можна розробляти і більш довгострокові проекти. Треба лише почати щось робити», – зазначив прем’єр-міністр.

«Коли пан Андрій каже, що очікував від мене адекватної реакції, то очевидно мав на увазі, що я знову буду звертатись до інших міських голів, щоб вони тимчасово прийняли львівське сміття. Якщо пан Андрій Садовий забув, то я це роблю весь цей час майже кожні два тижня. А коли кажу йому і самому підключитись до цього, то у відповідь чую: тобі вони не відмовлять, а я перед ними на коліна ставати не буду. Так, мені не відмовляють, але питають – як надовго? І мені все складніше знайти відповідь, бо жодних дій з боку пана Садового ніхто не бачить.

Я просив за ділянки для нього – не підходять. Я просив зайнятись найневідкладнішими проблемами Грибовицького сміттєзвалища, щоб не допустити нових трагедій, а люди побачили, що є намір щось для них зробити, і може тоді пішли на зустріч – в результаті цим займався ДСНС і віце-прем’єр Кістіон. Про те, що за французький проект, яким так гордиться пан Андрій, але який не вирішує проблему зараз, я домовлявся, коли був минулої осені у Франції, пан Андрій чомусь мовчить.

То я хочу ще раз задати питання: що ще я маю зробити? В чому має полягати моя адекватна відповідь?» – додав Гройсман.