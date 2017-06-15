Фахівці хімлабораторії розповіли, де у Львові найчистіше і найбрудніше повітря

На всіх 26 обстежених міських перехрестях фахівці виявили перевищення концентрацій вуглецю оксиду та азоту діоксиду

Працівники хімічної лабораторії КП «Адміністративно-технічне управління» щоквартально проводять вимірювання забруднення атмосферного повітря викидами від автотранспорту на перехрестях міста Львова із значним транспортним потоком. За результатами проведеного аналізу, на всіх 26 виміряних перехрестях виявлені перевищення максимально разових гранично допустимих концентрацій вуглецю оксиду та азоту діоксиду. За словами керівника хімічної лабораторії Ігоря Гуменного, тимчасово спостерігається незвичний рівень загазованості на прилеглих вулицях через те, що триває велика кількість ремонтних робіт, і змінено маршрут транспортного потоку.

Найбільші концентрації у ІІ кварталі 2017 року спостерігаються на таких перехрестях: вул. Городоцька – вул. Наливайка; вул. Городоцька – вул. Шевченка; вул. Стрийська – вул. Сахарова; вул. Личаківська – вул. Пасічна.

Найменш забрудненими виявилися перехрестя вулиць: просп. Свободи – пл. Міцкевича; вул. Підвальна – вул. Руська; вул. І.Франка – вул. Зелена; вул. Листопадового Чину – вул. Університетська.

«У другому кварталі 2017 року проводиться велика кількість ремонтних робіт проїжджої частини вулиць міста, тому у зв’язку зі зміною маршруту транспортного потоку, на прилеглих вулицях тимчасово спостерігається незвичний рівень загазованості», – зазначає керівник хімічної лабораторії КП «Адміністративно-технічне управління» Ігор Гуменний.