Для завершення реставрації стінопису Гарнізонного храму потрібно 11 млн. грн.

У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (м. Львів, вул. Театральна, 11) завершується перший етап реставрації стелі над вівтарем (консервація та реставрація стінопису, 325 м2). Наступний етап реставраційних робіт розпочнеться у 2018 році та, залежно від пошуку фінансів, триватиме до 2022 рр.

Для завершення реставрації стінопису потрібно зібрати 11 млн. гривень. Нині роботи відбуваються за кошти парафіян храму, поодиноких меценатів та Міністерства культури та національної спадщини республіки Польща.

Ці фрески справді витвір мистецтва, у куполі зображено представлення апостола Павла народам. Тому намальовано карту світу, якою її собі уявляли на той час, а навколо різні народи і тварини.

«Тут є слон з арабами, африканець, індіанці, а з іншого боку – верблюд і лев. Ці тварини є персоніфікаціями різних континентів», – додає Павел Боліньскі, консерватор Академії мистецтв у Кракові.

Прізвище та ім’я меценатів, що зробили пожертву від 500.000 гривень, напишуть у стінописі храму.

Нагадаємо, настоятель гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла Степан Сус нещодавно просив небайдужих допомогти відновити фрески гарнізонного храму, які демонструють найвищий артистичний рівень мистецтва періоду бароко на Україні.