Через аукціон продали понад 20 тис м³ необробленої деревини

Нещодавно на «Українській універсальній біржі» під час спеціалізованих аукціонних торгів продали 20 054 м³ деревини, що становить 45,2% від виставленого обсягу.

Як повідомив директор Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Дейнека, за результатами ІІІ кварталу із виставлених 96 405 м³ реалізували – 61 068 м³ необробленої деревини, що становить 63,4% від виставленого обсягу, інформує прес-служба ЛОДА.

Для продажу усієї необробленої деревини через аукціон лісогосподарські підприємства візьмуть участь у додаткових торгах, які відбудуться 20 липня 2017 року.