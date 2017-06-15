Ботанічний сад запрошує на вечірку

У неділю в Ботанічному саду ЛНУ імені Івана Франка (вулиця Черемшини, 44) організовують вечірку

«У неділю запрошуємо на Rakurs у Ботанічний Сад. Вдень, з 15-ї години. На галявину, між теплиць з пальмами, і рододендронами. Вона буде заповнена тюками соломи (повалятись) і потужним теплим саундом (потанцювати). Музика повітряна, гармонійна з рослинами навколо: house / idm / electronica», – пишуть організатори на сторінці події у Facebook.

На відвідувачів чекають DJ сети від KAAS * Mike Trofimov * Tira * AMS * Ms. Me. Гостям пропонують вбиратися у зручний, «легко-святковий» одяг.

Квитки за 80грн можна придбати в СОУС кафе з четверга до суботи. За 100грн – на місці в саду. Кількість гостей – відносно обмежена. Частина коштів піде на розвиток Ботанічного саду.

Сторінка події у Facebook: Rakurs. Вечірка в Ботанічному Саду.