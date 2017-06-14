Зі Львівщини відправили в Ліберію миротворців. Фото

Розпочалася чергова ротація 56 окремого вертолітного загону Місії ООН у Ліберії

На базі бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, що на Львівщині, відбулись урочистості з нагоди відправки військовослужбовців чергової ротації 56 окремого вертолітного загону Місії ООН у Ліберії. Про це інформує прес-служба Міноборони України.

Особовий склад чергової ротації замініть своїх колег, які виконавши миротворчу місію, повернуться на Батьківщину найближчими днями.

Серед нинішніх миротворців велика кількість військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України та неодноразово виконували завдання Місії ООН на Африканському континенті.

Майже щодня наші льотчики залучаються до транспортних і пасажирських перевезень. Також українські військові — єдині в Ліберії, хто виконує пошуково-рятувальні завдання.

У країні, де наземна транспортна система в занепаді, а місцеві авіаперевізники взагалі відсутні, саме українським миротворцям доводиться виконувати завдання з доставки гуманітарних вантажів у віддалені райони.

Відбуття військовослужбовців чергової ротації 56 окремого вертолітного загону Місії ООН у Ліберії відбуватиметься в декілька етапів з Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького літаком ООН в Африку.