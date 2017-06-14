Як уникнути захворювання на ботулізм

Ботулотоксин є найсильнішою мікробною отрутою у світі, яка в десятки разів перевищує силу дії ціаністого калію

На Львівщині за перші п’ять місяців на це захворювання захворіли чотири особи. Тому львів’янам і мешканцям області слід бути дуже обережними й обачними, щоб уникнути цієї хвороби.

Збудник цього інфекційного захворювання широко поширений у довкіллі: у ґрунті, водоймах, кишківнику тварин і риб, на предметах побуту. У зовнішньому середовищі палочка ботулізму утворює спору (оболонку), яка захищає її від несприятливих умовах і в такому вигляді може зберігатися десятки років. Потрапляючи на продукти за відсутності повітря, збудник активно продукує свій токсин, а такі умови створюються у герметично закритих банках будь-якої неналежно приготованої рослинної або тваринної продукції, великих шматках м’ясних виробів (шинці та інших копченостей) ковбасі, рибі. Ботулотоксин у кристалічному вигляді є найсильнішою мікробною отрутою у світі, яка в десятки разів перевищує силу дії ціаністого калію.

Перші ознаки захворювання ботулізмом після вживання заражених цим збудником продуктів проявляються від кількох годин до 2-3 днів. При цьому, що коротший період появи ознак хвороби, то несприятливіший прогноз для здоров’я та життя людини. Хвороба на початку проявляється розладами зі сторони шлунково-кишкового тракту : болі у животі, нудота, блювання, пронос. Далі приєднуються характерні ознаки ураження центральної нервової системи – погіршення зору (двоїння в очах, “сітка ” перед очима, важкість при читанні). Хворі скаржаться на спрагу, сухість слизових оболонок, змінюється тембр голосу, відчуття “грудки” у горлі, біль під час ковтання, відчуття подразнення в горлі. Крім того, хвороба супроводжується загальними симптомами: слабкість, сильний головний біль, запаморочення, безсоння, підвищення температури тіла. У складних випадках за ураження дихальних м’язів, пацієнтів турбує відчуття нестачі повітря, тягар в грудній клітці, дихання стає поверхневим. Розвивається дихальна недостатність, що є причиною смерті при ботулізмі.

Чи можливо розпізнати продукти, заражені ботулізмом? На жаль, не завжди. Але в більшості випадків спостерігається зміна зовнішнього вигляду, консистенції та смаку продукту, для нього не властивий, неприємний запах. Особливо характерною ознакою є вздуття (“бомбаж”) консервів, такий продукт абсолютно не придатний до споживання.

Як же запобігти хворобі? Насамперед слід віддати перевагу продуктам, особливо консервованим, промислового виробництва, де є умови для його приготування і виробничого контролю якості. У жодному разі не купувати консервовані та інші продукти на стихійних ринках, у невстановлених місцях торгівлі, з рук невідомих людей.

Для приготування страв у домашніх умовах слід брати тільки якісну сировину, без ознак псування та ретельно її мити. Останнє особливо стосується грибів, овочів та фруктів, які найбільше забруднені та які через особливості будови важко миються.

Слід ретельно стерилізувати банки, покришки та готові до закатування банки з продуктом за температури понад 120 градусів 30-40 хвилин. Засолювати та маринувати гриби, квасити та маринувати овочі краще в домашніх умова у посудинах, відкритих для доступу повітря, у кислому маринаді з добавлянням кухонної солі.

Продукти, закатані герметично в банках, необхідно зберігати при низькій (2-6оС) температурі, перед споживанням обов’язково кип’ятити протягом 20-30 хвилин, а овочі та ягоди – 15-20 . Продукцію необхідно спожити цього ж дня. Овочі, які не містять кислот (зелений горошок, огірки, цвітна капуста), гриби консервують з добавлянням оцтової або лимонної кислоти.

Приготовлені в домашніх умовах сирокопчені окісти, ковбаси, балик перед споживанням необхідно піддати термічній обробці шляхом проварювання або прогріву у духовій шафі протягом 30-40 хв.

Готуючи будь-які страви, необхідно підтримувати чистоту й порядок у приміщенні, дотримуватись особистої гігієни, часто мити руки, не допускати контакту сирої та готової продукції.

За перших ознаках захворювання на ботулізм негайно викликайте лікаря, бо кожна втрачена година може коштувати життя хворому.

Про автора

Олег Когут,

заступник директора ДУ “Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України”